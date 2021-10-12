Deoria News: वैकल्पिक मार्ग पर ट्रक फंसा, आवागमन ठप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
रामपुर बुजुर्ग। रामपुर बुजुर्ग से रतसिया होते हुए प्रतापपुर-भवानीछापर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण के लिए करीब 15 दिन पहले गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। बारिश के बाद यह रास्ता भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बुधवार को हुई बारिश के बाद वैकल्पिक मार्ग पर कीचड़ और फिसलन हो गई। बृहस्पतिवार सुबह एक ट्रक इसी रास्ते पर फंस गया। इसके बाद मार्ग से आवागमन लगभग ठप हो गया।
ट्रक फंसने से बड़ी मुश्किल से साइकिल सवार ही निकल पा रहे थे। बाइक और चारपहिया वाहनों को करीब तीन किलोमीटर घूमकर सुंदरपार के रास्ते जाना पड़ा। इससे स्कूली बच्चों, राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण के लिए मुख्य मार्ग खोदने के बाद पर्याप्त मजबूत वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाया गया। बारिश होते ही रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है। इससे आए दिन आवागमन प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन
ट्रक फंसने से बड़ी मुश्किल से साइकिल सवार ही निकल पा रहे थे। बाइक और चारपहिया वाहनों को करीब तीन किलोमीटर घूमकर सुंदरपार के रास्ते जाना पड़ा। इससे स्कूली बच्चों, राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण के लिए मुख्य मार्ग खोदने के बाद पर्याप्त मजबूत वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाया गया। बारिश होते ही रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है। इससे आए दिन आवागमन प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन