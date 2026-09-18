Deoria News: टंकी का परीक्षण पूरा, घरों में दो साल से पानी का इंतजार

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पांच साल पहले राप्ती नदी के किनारे बंधे के समीप टंकी का निर्माण शुरु हुआ। करीब दो साल में पानी की टंकी बनने के बाद हर घर तक पानी की सप्लाई पहुंचाने को सड़क खोद कर पाइप भी बिछा दी गई। पाइप बिछाने के दो साल बाद भी भेड़ी और बकरुआ गांव के लोग शुद्ध पेयजल को तरस रहे है। ग्रामवासी त्रियुगी नरायण शुक्लाख्शिख्पंकज शुक्ला शिवाकांत शुक्ला, प्रकाश नारायण, रामाशंकर यादव, टुनटुन यादव, रामसेवक, सर्वेश, मणि शंकर शुक्ला सूरज शुक्ला आदि ने कहा कि गांव के लोगों को हर दिन शुद्ध पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। सड़क खोद देने से बरसात में गांव की सूरत भी बिगड़ गई है। पेयजल की समस्या को लेकर तहसील पर शिकायत की गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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रुद्रपुर। एकौना क्षेत्र के दोआबा के लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए दो साल से इंतजार करना पड़ रहा है। हर घर नल-जल मिशन योजना से बनने वाली टंकी से अब तक पानी की सप्लाई शुरु नहीं हो पाई है। भेड़ी गांव में करीब पांच करोड़ की लागत की योजना बजट के अभाव में अधूरी पड़ी है। टंकी से पानी का परीक्षण होने के बावजूद भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया और पाइप बिछाने के नाम पर ग्राम सभा में सड़क खोद कर छोड़ दी गई है। अब ग्रामीण टंकी निर्माण की जांच कराने की मांग कर रहे है।