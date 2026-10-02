Deoria News: शौचालय की खुली टंकी में गिरकर मासूम की मौत

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मासूम के पिता मंजेश गौतम के अनुसार, करीब एक साल पहले शौचालय निर्माण के लिए सरकारी सहायता राशि मिलने के बाद टंकी का निर्माण कराया गया था मगर ढक्कन नहीं लगा था।टंकी में बारिश का पानी भरा है। बृहस्पतिवार की शाम को कन्हैया खेलते-खेलते टंकी के पास पहुंच गया और उसमें गिर गया। काफी देर तक जब वह नहीं दिखा तो परिजन खोजने लगे, तब टंकी में उसका शव मिला।परिजन का कहना है कि खुली टंकी को ढकवाने के लिए कई बार ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों से अनुरोध किया गया मगर समस्या का समाधान नहीं कराया गया।गौरी बाजार के एसओ मृत्युंजय राय ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। परिजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।