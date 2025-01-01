Deoria News: देवरहा बाबा आश्रम परिसर में घुसा बाढ़ का पानी

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देवसिया, नरियांव, बकुची, मईल, मईलौटा, नरसिंहडाढ़, तेलिया कलां, बरेजी, अकूबा, बढ़ौना और तेलिया शुक्ला सहित कई गांवों के खेत पानी में डूब गए हैं। किसान फसल बर्बाद होने की आशंका से चिंतित हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, पानी नहीं घटा तो उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। विज्ञापन

आश्रम तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने छोटी नाव लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाव पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी जैकेट उपलब्ध नहीं हैं। करीब तीन किमी की दूरी नाव से तय कर श्रद्धालु आश्रम पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने नाव पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। संवाद देवसिया, नरियांव, बकुची, मईल, मईलौटा, नरसिंहडाढ़, तेलिया कलां, बरेजी, अकूबा, बढ़ौना और तेलिया शुक्ला सहित कई गांवों के खेत पानी में डूब गए हैं। किसान फसल बर्बाद होने की आशंका से चिंतित हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, पानी नहीं घटा तो उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी।आश्रम तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने छोटी नाव लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाव पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी जैकेट उपलब्ध नहीं हैं। करीब तीन किमी की दूरी नाव से तय कर श्रद्धालु आश्रम पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने नाव पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। संवाद

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मईल। देवरा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सरयू नदी का पानी खेतों और गांवों की आबादी के पिछले हिस्सों तक पहुंचने से सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। पशुओं के चारे का संकट गहराने के साथ सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं देवरहा बाबा आश्रम परिसर में करीब दो फुट पानी भर गया है। आश्रम की सैकड़ों गायों ने बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है।