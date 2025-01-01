Deoria News: भागलपुर-मईल मार्ग बांध की तरफ बढ़ रहा बाढ़ का पानी

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केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अधिकारियों के अनुसार, सुबह तक एक सेमी प्रति घंटे बढ़ने वाली नदी में आधा सेमी बढ़ने के बाद दोपहर से स्थिर हो गई है। आयोग ने अगले 24 घंटे के दौरान जलस्तर में कमी आने का पूर्वानुमान किया है। शाम चार बजे नदी का जलस्तर ब्रिज गेज पर 65.01 मीटर सेमी रिकॉर्ड किया गया।केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि नदी का जलस्तर दोपहर से स्थिर हो गया है। अगले 24 घंटे में नदी का जलस्तर में कमी होने का अनुमान है। जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है।