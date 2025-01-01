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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Floodwaters are advancing towards the embankment on the Bhagalpur-Mail road.

Deoria News: भागलपुर-मईल मार्ग बांध की तरफ बढ़ रहा बाढ़ का पानी

Sat, 03 Oct 2026 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 03 Oct 2026 12:07 AM IST
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Floodwaters are advancing towards the embankment on the Bhagalpur-Mail road.
भागलपुर में कालीचरण घाट पर डुबी सीढियां
भागलपुर। सरयू का जलस्तर शुक्रवार की दोपहर से स्थिर हो गया। इस दौरान नदी का जलस्तर एक मीटर पर रुका हुआ है। नदी का पानी गांवों के निचले इलाकों में घुसने से लोगों के साथ-साथ पशुओं को भी चारे के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अधिकारियों के अनुसार, सुबह तक एक सेमी प्रति घंटे बढ़ने वाली नदी में आधा सेमी बढ़ने के बाद दोपहर से स्थिर हो गई है। आयोग ने अगले 24 घंटे के दौरान जलस्तर में कमी आने का पूर्वानुमान किया है। शाम चार बजे नदी का जलस्तर ब्रिज गेज पर 65.01 मीटर सेमी रिकॉर्ड किया गया।
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केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि नदी का जलस्तर दोपहर से स्थिर हो गया है। अगले 24 घंटे में नदी का जलस्तर में कमी होने का अनुमान है। जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है।
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