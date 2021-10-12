Deoria News: घर में घुसे चोर, एक लाख रुपये और जेवरात चोरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:26 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:26 AM IST
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मदनपुर। गांव के पोखरा टोला स्थित एक घर से चोर करीब एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। घटना के समय घर के मुखिया निर्माणाधीन मकान पर सो रहे थे जबकि घर में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। आहट मिलने पर एक महिला के शोर मचाने पर चोर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, पोखरा टोला निवासी छेदी यादव के तीन बेटे हैं, जो बाहर रहकर कमाते हैं। छेदी यादव अपने मुख्य घर से कुछ दूरी पर नया मकान बनवा रहे हैं। मंगलवार की रात वह निर्माणाधीन मकान पर ही सोने चले गए। घर में महिलाएं और बच्चे सो रहे थे।
इसी दौरान चोरों ने घर के पीछे लगे बांस के सहारे छत पर चढ़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर उसमें रखे करीब एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात समेट लिए। इसी बीच घर में सो रही एक महिला की आंख खुल गई। उसे घर में कुछ आहट सुनाई दी तो चोरों के होने का शक हुआ।
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महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घर और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। पीड़ित परिवार से तहरीर लेकर पुलिस ने चोरी की घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है।
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जानकारी के अनुसार, पोखरा टोला निवासी छेदी यादव के तीन बेटे हैं, जो बाहर रहकर कमाते हैं। छेदी यादव अपने मुख्य घर से कुछ दूरी पर नया मकान बनवा रहे हैं। मंगलवार की रात वह निर्माणाधीन मकान पर ही सोने चले गए। घर में महिलाएं और बच्चे सो रहे थे।
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इसी दौरान चोरों ने घर के पीछे लगे बांस के सहारे छत पर चढ़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर उसमें रखे करीब एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात समेट लिए। इसी बीच घर में सो रही एक महिला की आंख खुल गई। उसे घर में कुछ आहट सुनाई दी तो चोरों के होने का शक हुआ।
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महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घर और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। पीड़ित परिवार से तहरीर लेकर पुलिस ने चोरी की घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है।