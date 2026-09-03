Deoria News: किस्त नहीं चुकाई, चालक ट्रेलर लेकर हो गया लापता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उनका आरोप है कि वाहन संचालन के लिए दिए गए शख्स ने न तो फाइनेंस की किस्तें जमा की और न ही ट्रेलर वापस किया। बाद में उसका मोबाइल भी बंद हो गया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।प्रार्थनापत्र के अनुसार संतोष कुमार गुप्ता ट्रेलर के मालिक हैं। वाहन एक फाइनेंस सर्विस कंपनी से वित्त पोषित है। वाहन की देखरेख और संचालन का समय नहीं मिलने पर उन्होंने चार मई 2026 को सुधाकर यादव निवासी बनियापार चक मुजतबा, कल्याणपुर, मऊ को एग्रीमेंट के तहत ट्रेलर सौंपा था। शर्त के मुताबिक सुधाकर को फाइनेंस की 33 किस्तें, प्रत्येक माह 62,791 रुपये समय से जमा करनी थीं। विशाल यादव को इसका गारंटर बनाया गया था।कुछ समय बाद फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी किस्त जमा नहीं होने की जानकारी लेकर वाहन मालिक के पास पहुंचा। संतोष के मुताबिक वह सुधाकर के घर पहुंचे तो उसके परिवार वालों ने बताया कि वह घर पर नहीं आता है।इसके बाद ट्रेलर की तलाश शुरू की गई। जीपीएस लोकेशन के आधार पर छह जून को आर्यनगर-बहराइच-गोंडा रोड स्थित मंगल नगर, देवीपाटन डिवीजन पहुंचने पर भी वाहन नहीं मिला। करीब 10 किमी पश्चिम तक तलाश के बावजूद ट्रेलर का पता नहीं चला।