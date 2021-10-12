Deoria News: लबकनी में चल रहा बेमियादी धरना समाप्त

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गौरी बाजार। लबकनी गांव में 10 दिन से चल रहा बेमियादी धरना शनिवार की शाम समाप्त हो गया। डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने और लोगों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग को कुछ लोग बेमियादी धरने पर बैठे थे। बहुजन जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शअतुल खोड़ावाल ने दावा किया देवरिया के डीएम से वार्ता के बाद मिले आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि नायब तहसीलदार मौके पर गए थे। संवाद