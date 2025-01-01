विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के व्यस्त मार्गों राघवनगर, सीसी रोड, मालवीय राेड, रुद्रपुर रोड, कोतवाली रोड और हनुमान मंदिर रोड पर दो और चार पहिया वाहनों के साथ ई-रिक्शा की आवाजाही से स्थिति और गंभीर हो गई। जल्दी निकलने की होड़ में कई वाहन चालक इधर-उधर से रास्ता बनाने लगे।इससे जाम की समस्या बढ़ती चली गई। सबसे अधिक परेशानी जरूरी काम से निकले लोगों और मरीजों को हुई। स्थानीय निवासी विशाल कुमार, शिवम मिश्रा, अंकुर खरवार के अनुसार, शहर में बेतरतीब पार्किंग, अतिक्रमण और यातायात नियमों की अनदेखी जाम की समस्या को बढ़ा रही है।प्रमुख चौराहों पर नियमित यातायात नियंत्रण नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त कराने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने और व्यस्त चौराहों पर यातायात पुलिस की नियमित तैनाती करना चाहिए ताकि शहरवासियों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके। सीओ यातायात सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि टीएसआई को सड़कों पर वाहन न खड़ा होने देने के निर्देश दिए गए हैं।