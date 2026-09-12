Deoria News: कुछ दूर पर बने शौचालय में खींच ले गए थे आरोपी

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बताया जा रहा है कि दो बाइक पर चार की संख्या में सवार आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मृतक के दरवाजे से राम-नाम सत्य है कहते हुए भाग निकले थे। रात से ही कस्बा पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। अधिकारियों का आना-जाना भी लगा रहा।एक सितंबर को भी चाकू लेकर दौड़ाया थामनीष उर्फ मोनू सिंह की हत्या से हर कोई हतप्रभ है। मोनू के भाई उपेंद्र सिंह का कहना है कि एक सितंबर को चाईना अंसारी और अंबुज विश्वकर्मा हत्या के नीयत से मोनू को चाकू लेकर दौड़ा लिए थे। पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया गया था। दलाल के प्रभाव में आकर पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसगैंग 149 का सरगना है चाइना अंसारीभलुअनी कस्बे के जयप्रकाश नगर निवासी चाइना अंसारी न गैंग149 का सरगना बताया जा रहा है। उस पर स्थानीय थाने में विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने की भी बात सामने आ रही है। रफ्तार गैंग की तरह चाइना के टीम में दर्जनों युवक शामिल हैं, जो दहशत फैलाने के लिए सोशल प्लेटफाॅर्म का सहारा लेते हैं।