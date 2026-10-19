Deoria News: पूजा पंडालों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब

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जगह-जगह सजे दुर्गा पूजा पंडालों में भक्ति गीतों और आकर्षक सजावट से माहौल भक्तिमय हो गया है।नगर के पुराना चौक, गोला वार्ड, सेमरौना चौराहा, बस स्टेशन, पुन्नी साहू चौराहा, आदर्श चौराहा, इमामबाड़ा समेत विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा समितियों की ओर से आकर्षक पूजा पंडाल सजाए गए हैं।यहां विधि-विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मां दुर्गा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्तियों के पट खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीउमड़ने लगी।मां के जयकारों से पंडाल गूंज उठे और श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। पूजा पंडालों में आकर्षक सजावट, भक्ति गीतों और धार्मिक आयोजनों से उत्सव की रौनक बढ़ गई है।रामपुर कारखाना संवाद के अनुसार, सिरसिया नंबर एक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में रविवार की शाम 51 शक्तिपीठों की देवियों समेत 56 देवी-देवताओं की आकर्षक मूर्तियों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्र के पहले दिन से आयोजित मेले में प्रतिदिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं। पंडाल में स्थापित मूर्तियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।स्टूडेंट क्लब की ओर से आयोजित मेले में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए प्रतिदिनकलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। रविवार शाम महिला, पुरुष और बच्चे मेले में पहुंचे और देवी-देवताओं के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।मेले को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए गांव के 100 से