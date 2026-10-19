Deoria News: अज्ञात जालसाज पर प्राथमिकी दर्ज

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विनोद को मोबाइल फोन के काम करने से बंद होने पर ठगी की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने बैंक पहुंचकर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। खुखुंदू थाने के इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पीड़ित के खाते में रुपये वापस कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संवाद

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खुखुंदू। सझवार गांव निवासी विनोद कुमार के खाते से 98,888 रुपये उड़ाने के मामले में पुलिस ने रविवार को अज्ञात साइबर जालसाज पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। अब पुलिस पीड़ित के रुपये वापस कराने और आरोपी की तलाश में जुटी है।