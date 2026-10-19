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Deoria News: पांच पेटी देसी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 01:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 19 Oct 2026 01:24 AM IST
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Two smugglers arrested with five crates of country liquor
रामपुर बुजुर्ग। बनकटा रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार की सुबह मऊ-छपरा पैसेंजर ट्रेन के समय जीआरपी और बनकटा पुलिस की संयुक्त टीम ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पांच पेटी में रखे 225 पाउच देसी शराब बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार के सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के सरहरवा गांव निवासी गौतम कुमार और मैरवा थाना क्षेत्र के धमौर गांव निवासी वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई। जीआरपी के क्षेत्राधिकारी सविरत्न गौतम ने बताया कि दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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