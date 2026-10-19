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Deoria News: पत्नी से विवाद में चाकू लगने से पति घायल

Mon, 19 Oct 2026 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 19 Oct 2026 01:27 AM IST
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Husband injured after being stabbed during a dispute with his wife
संवाद न्यूज एजेंसी
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लार रोड। लार थाना क्षेत्र के मठिया गांव में रविवार की दोपहर में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान चाकू लगने से पति गंभीर रूप से घायल हो गया।
लहूलुहान हालत में उसे भागलपुर पीएचसी ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने गांव जाकर मामले की जानकारी ली।
बताया जा रहा है कि मठिया गांव निवासी गुड्डू राजभर (31) का पत्नी से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। गांव वालों के अनुसार दंपती के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है। इसी विवाद के चलते कुछ माह पहले गुड्डू की पत्नी ने उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। तब से दोनों अलग-अलग रहने लगे थे।
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रविवार की दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों फिर किसी बात पर झगड़ने लगे। पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट हो गई। लोगों का कहना है कि गुड्डू चीखकर गिर पड़ा। आसपास के लोग दौड़े और खून से लथपथ हालत में उठाकर भागलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।
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वहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण हालत चिंताजनक हो गई थी, इसलिए उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया।
देर शाम तक उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। लार थाने इंस्पेक्टर निर्भय सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है।
पुलिस टीम गांव में गई थी। घायल को इलाज के लिए भेजा गया
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