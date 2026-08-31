Deoria News: टैंकर में चैंबर बनाकर चुरा रहे थे डीजल, दो गिरफ्तार, भेजे गए जेल

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पुलिस के अनुसार, शनिवार को 12 किलोलीटर क्षमता का टैंकर डीजल लेकर पिंडरा स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचा था। डीजल की मात्रा कम होने के संदेह पर पेट्रोल पंप संचालक उपेंद्र नाथ सिंह ने टैंकर की जांच की। इस दौरान टैंकर के अंदर दो अनधिकृत चैंबर मिले। इनमें करीब 300 लीटर डीजल छिपाकर रखा गया था।मामले की जानकारी इंडियन ऑयल के अधिकारियों को दी गई। सूचना पर सेल्स ऑफिसर अनंत कुमार सिंह और प्रशांत कुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान अनधिकृत चैंबरों से 20-20 लीटर की चार बाल्टियों में डीजल निकाला गया। पुलिस ने मौके से 210 लीटर डीजल बरामद किया।बरामद डीजल में से एक लीटर का नमूना सुरक्षित रखा गया, जबकि नौ लीटर डीजल अलग गैलन में भरकर सील किया गया। शेष 200 लीटर डीजल पेट्रोल पंप संचालक को सुपुर्द कर दिया गया।पुलिस ने टैंकर चालक अमरेंद्र प्रताप राव निवासी वृंदावन, थाना तरकुलवा और खलासी विवेक सिंह निवासी बरवा, थाना तरकुलवा को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में टैंकर से डीजल चोरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोतवाल कल्याण सिंह सागर ने बताया कि डीजल चोरी के दोनों आरोपियों का चालान कर दिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।