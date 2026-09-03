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Deoria News: लार में एसपी ने किया डोल जुलूस रूट का निरीक्षण

Thu, 03 Sep 2026 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:28 PM IST
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SP inspected the Dola procession route in Laar.
लार। अति संवेदनशील लार में डोल मेला सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बृहस्पतिवार की दोपहर में नगर में पैदल भ्रमण कर जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। मेला स्थल पर लोगों से बात कर शांति पूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। एसपी ने मातहतों को ड्यूटी के दौरान मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। कहा कि मेले में खलल डालने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जुलूस के दौरान घरों की छतों पर भी पुलिस की ड्यूटी रहेगी। मेले की ड्रोन कैमरे और नगर के अलग अलग चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज से निगरानी की जाएगी। संवाद
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