Deoria News: घायल लालमैन की इलाज के दौरान मौत

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पैकौली। सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली-सुरौली चौराहे पर सोमवार की दोपहर में सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से घायल लाइनमैन की शनिवार को एम्स गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। फुलवरिया करन गांव निवासी महेश कुशवाहा उसरा उपकेंद्र में लाइनमैन थे। सड़क हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। संवाद