Deoria News: उधार सामान देने से मना करने पर दुकानदार से मारपीट

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पिपरा चंद्रभान निवासी सुमन देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके ससुर नारद गोंड़ 15 सितंबर की शाम करीब सात बजे दुकान पर बैठे थे। आरोप है कि गांव के उमेश सिंह, विजय सिंह और अंकित सिंह दुकान पर पहुंचे और उधार सामान मांगने लगे। सामान देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए नारद गोंड़ के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान दुकान जलाने की धमकी भी दी गई।शिकायत के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने पर सुमन देवी मौके पर पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट में घायल नारद गोंड़ को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तहरीर में उनके बाएं हाथ और पैर के काम नहीं करने की बात कही गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।