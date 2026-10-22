देवरिया: दुष्कर्म के आरोपी को पांच दिन कोतवाली में रखने पर कोतवाल निलंबित, कोर्ट ने मांगी सीसीटीवी फुटेज

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खामपार थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ युवक सलेमपुर उपनगर में किराये के कमरे में रहता था। इस मामले में सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने पहले प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में जांच के दौरान दुष्कर्म का आरोप भी शामिल किया गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। आरोप है कि उसे पांच दिन तक कोतवाली में रखा गया। इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विज्ञापन



हिरासत अवधि को लेकर उठे सवाल

न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी को हिरासत में रखने की अवधि को लेकर सवाल उठे। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से संबंधित अभिलेख और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि, आरोपी को हिरासत में लेने और न्यायालय में पेश करने की वास्तविक तारीखों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। एएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सलेमपुर कोतवाल का निलंबित किया गया है। खामपार थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ युवक सलेमपुर उपनगर में किराये के कमरे में रहता था। इस मामले में सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने पहले प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में जांच के दौरान दुष्कर्म का आरोप भी शामिल किया गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। आरोप है कि उसे पांच दिन तक कोतवाली में रखा गया। इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी को हिरासत में रखने की अवधि को लेकर सवाल उठे। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से संबंधित अभिलेख और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि, आरोपी को हिरासत में लेने और न्यायालय में पेश करने की वास्तविक तारीखों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। एएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सलेमपुर कोतवाल का निलंबित किया गया है।

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दुष्कर्म के एक आरोपी को पांच दिन तक थाने में बैठाए रखने के आरोप में सलेमपुर कोतवाल विनोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने से पहले कई दिनों तक कोतवाली में रखने का मामला सामने आने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने एसपी से कोतवाली की सीसीटीवी फुटेज और संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। इसके बाद एसपी अभिजित आर शंकर ने बुधवार रात कोतवाल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।