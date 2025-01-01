Deoria News: भागलपुर में विकराल रूप लेती जा रही सरयू

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नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर बढ़ा है जलस्तर कभी स्थिर तो कभी आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है जिससे तटवर्ती इलाकों के लोगों को स्थिति और भयावह अंदेशा सताने लगा है।क्योंकि नदी एक माह में दूसरी बार लाल निशान को पार की है। इस बार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नदी का पानी रिहाई इलाकों में घुसने लगा है।15 दिन पहले सरयू का जलस्तर घट कर खतरा निशान से नीचे चला गया था। लेकिन अब खतरा निशान अधिक ऊपर होने से तटवर्ती इलाकों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बृहस्पतिवार शाम 4बजे गेज पर नदी का जलस्तर 64 मी 74 सेमी रिकार्ड किया गया।नदी खतरे के निशान से 73 सेमी उपर पहुंच गई है और बढ़ोत्तरी जारी है। पिछ्ले 24 घंटे के दौरान नदी में 4 सेमी की बढ़ोत्तरी हुई है।केन्द्रीय जल आयोग के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि नदी में पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से बढ़ोत्तरी हो रही है। अगले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में वृद्धि होने का अनुमान है। मीटर पर निगरानी रखी जा रही है।य