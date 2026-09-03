Deoria News: अनुपस्थित स्टाफ नर्स का वेतन रोका

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सीएमओ ने प्रसव न कराए जाने पर स्टॉफ नर्स का इनक्रिमेंट बाधित करने के भी निर्देश दिए। सीएमओ ने स्वास्थ्य सूचकांकों के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने करने के लिए सभी को एक टीम बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। विज्ञापन

मंत्र पोर्टल पर लाभार्थियों को आधार से वेरीफाई कराने के निर्देश दिए। बच्चों का समस्त टीकाकरण करते हुए मंत्र पोर्टल पर अपडेट करने की बात कही। संवाद सीएमओ ने प्रसव न कराए जाने पर स्टॉफ नर्स का इनक्रिमेंट बाधित करने के भी निर्देश दिए। सीएमओ ने स्वास्थ्य सूचकांकों के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने करने के लिए सभी को एक टीम बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया।मंत्र पोर्टल पर लाभार्थियों को आधार से वेरीफाई कराने के निर्देश दिए। बच्चों का समस्त टीकाकरण करते हुए मंत्र पोर्टल पर अपडेट करने की बात कही। संवाद

देवरिया। भलुअनी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सोमवार को सीएमओ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने निरीक्षण किया। स्टॉफ नर्स स्नेहा के अनुपस्थित थी। सीएमओ ने स्टॉफ नर्स का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।