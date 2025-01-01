Deoria News: नेपाल की रूबी ने हरियाणा की नम्रता को हराया

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चनुकी। जनुआ गांव के ब्रह्तबाबा स्थान पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पुरुष पहलवान के अलावा महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। पहली कुश्ती हरियाणा की नम्रता और नेपाल की रूबी थापा के बीच हुई। रूबी ने नम्रता को धूल चटा दिया। बिट्टू बलिया और रंजना आजमगढ़ के बीच हुए मुकाबले में रंजना ने जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में दिनेश और पिंटू के बीच हुए मुकाबले में दिनेश ने पिंटू को पटकनी दी। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता पहलवानों को मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी पुरस्कार वितरित किया। रेफरी के रूप में मऊ के कमल उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, हरिशंकर पांडेय, मंजेश, शिवशंकर, राजेश, अमरीश चंद कौशिक, कृष्णा पांडेय आदि मौजूद रहे।