Deoria News: बारिश की वजह से उग्रसेन सेतु पर काम बाधित, आवागमन में दिक्कत

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रविवार को पुल पर पिचिंग कार्य शुरू कराया जाना था लेकिन शाम को अचानक हुई बारिश के कारण काम बाधित हो गया। सोमवार को भी बारिश होने से विभाग की मुश्किलें बढ़ गईं। ऐसे में पुल पर आवागमन शुरू होने में अभी करीब एक सप्ताह और लग सकता है। कपरवार स्थित उग्रसेन सेतु रामजानकी मार्ग को जोड़ता है। इस पुल से होकर आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, बलिया और बिहार समेत कई स्थानों के लिए लोगों की आवाजाही होती है।पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद रास्ता बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।हालांकि एनएच-227ए की ओर से पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की ढलाई कराने के साथ ही ज्वाइंटर बदलने और बेयरिंग की मरम्मत का कार्य पूरा करा लिया गया है।अब पुल पर पिचिंग का काम शेष है। रविवार की शाम विभाग की ओर से पुल पर करीब 50 मीटर बिटुमिन बिछाने का कार्य शुरू कराया गया था।इसी दौरान बारिश होने के कारण काम रोकना पड़ा। सोमवार को भी बारिश जारी रहने से पिचिंग कार्य आगे नहीं बढ़ सका।