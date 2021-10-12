Deoria News: हादसे में काॅलेज के प्रबंधक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 08 Sep 2026 12:02 AM IST
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बरहज। सोनाड़ी गांव निवासी और इंटर काॅलेज के प्रबंधक गौरव सिंह (30) की रविवार की शाम लखनऊ में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार की भोर में उनकी मौत हो गई। जानकारी होने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई।
जानकारी के अनुसार, इंटर काॅलेज के प्रबंधक गौरव सिंह पत्नी तान्या सिंह और दो साल की बेटी के साथ लखनऊ रहते थे। कि वह किसी काम से बाइक से लखनऊ के किसान पथ से होकर कहीं जा रहे थे। इसी बीच वह हादसे में घायल हो गए।
गौरव के मौत की जानकारी होने पर मां सुमन सिंह दहाड़ें मारने लगीं। पत्नी तान्या बदहवास हो गईं। बेटे की मौत से पिता सुनील सिंह व्यथित थे। संवाद
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जानकारी के अनुसार, इंटर काॅलेज के प्रबंधक गौरव सिंह पत्नी तान्या सिंह और दो साल की बेटी के साथ लखनऊ रहते थे। कि वह किसी काम से बाइक से लखनऊ के किसान पथ से होकर कहीं जा रहे थे। इसी बीच वह हादसे में घायल हो गए।
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गौरव के मौत की जानकारी होने पर मां सुमन सिंह दहाड़ें मारने लगीं। पत्नी तान्या बदहवास हो गईं। बेटे की मौत से पिता सुनील सिंह व्यथित थे। संवाद