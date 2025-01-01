Deoria News: मूर्ति विसर्जन में डीजे के शोर की होड़, बैतालपुर में चार घंटे जाम

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मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाली एंबुलेंस के जाम में फंसने से लोगों में नाराजगी दिखाई दी। लोगों का कहना था कि धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात के लिए पहले से पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मरीजों और जरूरी सेवाओं के वाहनों को रास्ता मिल सके।आरोप है कि विसर्जन यात्रा में शामिल डीजे वाहनों पर काफी तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा था। एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आवाज लगातार तेज होती गई। डीजे की तेज ध्वनि और कंपन से आसपास मौजूद बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हुई।कई लोगों को कान बंद करते देखा गया। कुछ लोगों ने दबी जुबान में कहा कि इतनी तेज और कंपन वाली आवाज मरीजों तथा बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। विसर्जन यात्रा के दौरान सड़क पर भीड़ बढ़ने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई।दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों और दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ी। जाम में एंबुलेंस के फंसने के बावजूद उसे तत्काल रास्ता दिलाने में दिक्कत दिखाई दी।