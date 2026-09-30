Deoria News: तकनीकी खराबी से एक घंटे बंद रहा रेलवे फाटक, राहगीर परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भटनी। नोनापार रेलवे स्टेशन का पूर्वी रेलवे फाटक बुधवार दोपहर तकनीकी खराबी के चलते ऑटोमेटिक लॉक हो गया। इसके कारण करीब एक घंटे तक फाटक बंद रहा। इससे क्रॉसिंग के दोनों तरफ राहगीरों भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे रेलकर्मियों ने तकनीकी खराबी दूर कर फाटक खुलवाया।नोनापार रेलवे स्टेशन के पूर्वी क्रॉसिंग को बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के आने की सूचना पर बंद किया गया था। ट्रेन के गुजरने के बाद गेटमैन हरिशंकर यादव ने फाटक खोलने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं खुला। जांच करने पर फाटक के ऑटोमेटिक लॉक होने की जानकारी हुई।गेटमैन ने तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे रेलकर्मियों ने जांच कर तकनीकी खराबी ठीक की जिसके बाद फाटक खोला जा सका। इस दौरान करीब एक घंटे तक क्रॉसिंग के दोनों तरफ राहगीर और स्कूल के बच्चे फंसे रहे।स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण फाटक खोलने में परेशानी हुई थी। संबंधित कर्मचारियों को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान करा दिया गया है।