Deoria News: भटनी में गोदाम पर छापा, 35 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद

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गोदाम में पटाखों के भंडारण के लिए न तो लाइसेंस मिला और न ही कोई वैध अनुमति संबंधी दस्तावेज। पुलिस ने सभी पटाखों को जब्त कर लिया है। मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस और प्रशासन को सूचना मिली थी कि मिश्राली दीक्षित गांव निवासी बैजनाथ मद्धेशिया अपने गोदाम में भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण कर रखा है।इस पर सोमवार को एसडीएम सलेमपुर क्षितिज द्विवेदी की अगुवाई में पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने गोदाम पर छापा मारा। मौके पर गोदाम में अलग-अलग वैरायटी के पटाखे रखे मिले। अधिकारियों ने भंडारण से संबंधित लाइसेंस और अनुमति के कागजात मांगे, लेकिन संचालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।इसके बाद नियमानुसार सभी पटाखों को जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान अवैध रूप से पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि अवैध रूप से पटाखा भंडारण की सूचना पर छापा मारा गया। विधिक कार्रवाई की जा रही है।