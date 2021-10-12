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Deoria News: नौ घंटे गुल रही बिजली 25 हजार उपभोक्ता परेशान

Thu, 12 Nov 2026 12:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:13 AM IST
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Power out for nine hours; 25,000 consumers inconvenienced
रामपुर कारखाना। कसया ट्रांसमिशन से आने वाली मेन लाइन में केबल फॉल्ट और तार गिरने से मंगलवार को पांडेयचक और इमलिया विद्युत उपकेंद्रों की आपूर्ति करीब नौ घंटे तक बाधित रही। दोपहर 12 बजे गुल हुई बिजली रात नौ बजे बहाल हो सकी। इससे दोनों उपकेंद्रों से जुड़े करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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ग्रामीणों ने दोनों उपकेंद्रों के लिए अलग-अलग मेन लाइन की व्यवस्था करने की मांग की है।
रामपुर कारखाना क्षेत्र के पांडेयचक और देसही देवरिया के इमलिया विद्युत उपकेंद्रों को कसया ट्रांसमिशन से बिजली मिलती है। मंगलवार दोपहर 12 बजे ट्रांसमिशन से आने वाली मेन लाइन के केबल में फॉल्ट आने से दोनों उपकेंद्रों की आपूर्ति ठप हो गई।
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कर्मचारियों ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद खराबी ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल की, लेकिन महज 10 मिनट बाद हेतिमपुर और इमलिया के बीच मेन लाइन का तार गिर गया। इससे दोनों उपकेंद्रों की बिजली फिर गुल हो गई।
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लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से घरों में लगे इनवर्टर जवाब दे गए। पानी की टंकियां खाली होने पर लोगों को हैंडपंप का सहारा लेना पड़ा।
बिजली कटौती से कारोबार और घरेलू कामकाज भी प्रभावित रहा। रात करीब नौ बजे आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
अवर अभियंता अखिलेश गुप्ता ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक कर रात में आपूर्ति बहाल कर दी।
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