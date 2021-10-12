Deoria News: मकान में हिस्सेदारी के विवाद में भाई का सिर फोड़ा, चार पर एफआईआर

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भरौली बाजार निवासी नीरज प्रसाद उर्फ सत्य प्रकाश ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनके पिता रामकिशुन ने मकान बनवाया था। तीन भाइयों में प्रमोद कुमार गौतम सबसे बड़े हैं। आरोप है कि प्रमोद और धीरेंद्र प्रताप चौधरी ने अपने हिस्से से अधिक कमरे ले लिए, जबकि उन्हें केवल एक कमरा मिला। इसी को लेकर विवाद चल रहा है।आठ नवंबर को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे नीरज की पत्नी सीमा देवी कमरे और बरामदे की सफाई के बाद फर्श सुखाने के लिए पंखा चला रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान धीरेंद्र पहुंचे और गाली देने लगे। उन्होंने बिजली का बोर्ड भी तोड़ दिया। विरोध करने पर भतीजे रोहित कुमार, भतीजी रीना और पत्नी किरन देवी को बुला लिया।आरोप है कि चारों ने नीरज को पीटना शुरू कर दिया। धीरेंद्र ने ईंट से सिर पर वार कर दिया। इससे नीरज लहूलुहान होकर गिर पड़े। बीच-बचाव करने पहुंचीं सीमा को भी बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लात-घूंसों से पीटा।सीमा ने डायल 112 पर सूचना दी और एंबुलेंस से पति को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखकर गोरखपुर रेफर किया। हालांकि, परिजनों ने उन्हें जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने धीरेंद्र, रोहित, रीना और किरन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक संजय कुमार पाल को सौंपी है। सदर कोतवाली प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।