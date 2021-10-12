Deoria News: पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच मारपीट, चार पर प्राथमिकी

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गांव निवासी मोहन मद्धेशिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे गांव के पिंटू मद्धेशिया, अशोक मद्धेशिया, विशाल मद्धेशिया और उनके रिश्तेदार राजन मद्धेशिया एकजुट होकर उनसे विवाद करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके परिजन राजन, भीम और किशन को भी पीटा गया। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी। चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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भटनी। थाना क्षेत्र के बलुआ अफगान गांव में पुरानी रंजिश को लेकर सोमवार शाम दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने मोहन मद्धेशिया और उनके परिजनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।