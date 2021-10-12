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Deoria News: पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच मारपीट, चार पर प्राथमिकी

Thu, 12 Nov 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:17 AM IST
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Fight between two parties due to old enmity, FIR against four
भटनी। थाना क्षेत्र के बलुआ अफगान गांव में पुरानी रंजिश को लेकर सोमवार शाम दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने मोहन मद्धेशिया और उनके परिजनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव निवासी मोहन मद्धेशिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे गांव के पिंटू मद्धेशिया, अशोक मद्धेशिया, विशाल मद्धेशिया और उनके रिश्तेदार राजन मद्धेशिया एकजुट होकर उनसे विवाद करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके परिजन राजन, भीम और किशन को भी पीटा गया। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी। चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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