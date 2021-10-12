Deoria News: मारपीट के आरोपी को छोड़ने पर घेरी कोतवाली

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अधिवक्ताओं के मुताबिक, मंगलवार शाम सुभाष नगर चौराहे के पास कुछ लोगों ने उनके साथी अधिवक्ता को पीटकर लहूलुहान कर दिया।घटना के बाद अधिवक्ताओं ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे लेकर कोतवाली पहुंचे। उनका आरोप है कि सिपाहियों की मौजूदगी में आरोपी वहां से गायब हो गया। इस पर अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और आरोपी को दोबारा पकड़ने की मांग की।कोतवाली पहुंचे अधिवक्ताओं ने कोतवाल शशिभूषण राय से कार्रवाई की मांग की। कोतवाल उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देते रहे, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना था कि तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।देर शाम तक वे कोतवाली में जमे रहे। सूचना पर सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी भी पहुंचे और अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया।प्रदर्शन में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव कांत मिश्र, अधिवक्ता आशुतोष समीर, श्रवण कुमार, मनोज राय, अभिषेक कुमार और सूर्य प्रकाश समेत अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।