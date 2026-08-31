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Deoria News: पोखरे में डूब रहे मासूम को लोगों ने बचाया

Mon, 31 Aug 2026 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:24 AM IST
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People saved an innocent child who was drowning in the pond.
सलेमपुर। कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बछउर गांव के नोनिया टोला निवासी चंदन चौहान का दो वर्षीय बेटा विद्यांशु रविवार दोपहर अपने दादा के साथ खेत देखने गया था। इसी दौरान वह खेत के बगल स्थित पोखरे में गिर गया और गहरे पानी में डूबने लगा।
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मासूम को डूबता देख पास में खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पोखरे में उतरकर काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला। तब तक उसने काफी पानी पी लिया था और वह बेहोश हो गया था।
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परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है। परिजनों के अनुसार, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
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