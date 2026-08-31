Deoria News: ट्रेन से गिरकर यात्री गंभीर घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:29 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:29 AM IST
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सलेमपुर। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के रसौली गांव निवासी दुर्गेश मद्धेशिया (22) विवार को सदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वाराणसी की ओर जा रहे थे। ट्रेन पिवकोल रेलवे स्टेशन के समीप पहुंची थी, तभी अचानक वह ट्रेन से नीचे गिर गए। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
ट्रेन के गुजरने के बाद गेटमैन ने घटना की सूचना आरपीएफ को दी। जानकारी मिलते ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और घायल यात्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया।
घटना की जानकारी मिलने पर दुर्गेश के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद आरपीएफ जवानों ने घायल को परिजन के सुपुर्द कर दिया।
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ट्रेन के गुजरने के बाद गेटमैन ने घटना की सूचना आरपीएफ को दी। जानकारी मिलते ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और घायल यात्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया।
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घटना की जानकारी मिलने पर दुर्गेश के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद आरपीएफ जवानों ने घायल को परिजन के सुपुर्द कर दिया।