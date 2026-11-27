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डीएम मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, 17 से 25 नवंबर के बीच संबंधित 41 बूथों पर फार्म छह की फीडिंग महज एक-एक हुई थी। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है।प्रभावित बूथों में इंटर कॉलेज सोनाड़ी, प्राथमिक विद्यालय बकुची, धौला पंडित, बंजरिया, बीआरडीबीडी महिला पीजी कॉलेज, गौरा प्रथम, करौंदी, भोसिमपुर, पिपरा बेनी, पैना, मौनागढ़वा सहित अन्य बूथ शामिल हैं। एसडीएम विकास वर्मा ने बताया कि कार्य में शिथिलता और निर्देशों की अवहेलना पर एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई है।