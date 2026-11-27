Deoria News: एसआईआर में लापरवाही पर 41 बीएलओ का एक दिन का वेतन कटेगा
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 27 Nov 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
बरहज। निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बरहज, भलुअनी और भागलपुर क्षेत्र के 41 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का एक दिन का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए गगए हैं। इससे संबंधित कर्मचारियों में खलबली मची है।
डीएम मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, 17 से 25 नवंबर के बीच संबंधित 41 बूथों पर फार्म छह की फीडिंग महज एक-एक हुई थी। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है।
प्रभावित बूथों में इंटर कॉलेज सोनाड़ी, प्राथमिक विद्यालय बकुची, धौला पंडित, बंजरिया, बीआरडीबीडी महिला पीजी कॉलेज, गौरा प्रथम, करौंदी, भोसिमपुर, पिपरा बेनी, पैना, मौनागढ़वा सहित अन्य बूथ शामिल हैं। एसडीएम विकास वर्मा ने बताया कि कार्य में शिथिलता और निर्देशों की अवहेलना पर एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
डीएम मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, 17 से 25 नवंबर के बीच संबंधित 41 बूथों पर फार्म छह की फीडिंग महज एक-एक हुई थी। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है।
विज्ञापन
प्रभावित बूथों में इंटर कॉलेज सोनाड़ी, प्राथमिक विद्यालय बकुची, धौला पंडित, बंजरिया, बीआरडीबीडी महिला पीजी कॉलेज, गौरा प्रथम, करौंदी, भोसिमपुर, पिपरा बेनी, पैना, मौनागढ़वा सहित अन्य बूथ शामिल हैं। एसडीएम विकास वर्मा ने बताया कि कार्य में शिथिलता और निर्देशों की अवहेलना पर एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई है।
विज्ञापन