Deoria News: बरहज सीएचसी पहुंचे डीएम, अनुपस्थित नौ कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोका

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डीएम सुबह करीब 8:30 बजे अचानक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने पढ़ाई के दौरान 6, 7, 8 की कक्षाओं में एक-एक कर छात्राओं से गणित और अंग्रेजी विषय के सवाल पूछे। छात्राओं ने सही जवाब दिए। हालांकि उपस्थिति पंजिका में 92 छात्राएं उपस्थित थीं। उन्होंने हॉस्टल पोर्टल और क्लास में उपस्थिति की जांच करने के साथ किचन में भोजन की गुणवत्ता को परखा। डीएम चावल का स्वाद चखा।परिसर की साफ-सफाई के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद डीएम सीएचसी मोड़ पर जाम होने के कारण गाड़ी से उतरकर पैदल सीएचसी पहुंचे। मौके पर कार्यवाहक अधीक्षक डॉ.केशव प्रसाद, संविदा चिकित्सक डॉ. सचिन चौधरी, श्वेता वर्मा, ख्याति श्रीवास्तव, ओमप्रकाश प्रजापति, धनंजय सिंह, विंध्यवासिनी रावत, प्रीति मिश्रा, मनीष तिवारी अनुपस्थित मिले।डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों के एक दिन का वेतन रोकने, जबकि जांच किट न होने पर लैब टेक्निशियन को चेतावनी दी। डीएम ने लेबर रूम, ओपीडी रजिस्टर, दवा वितरण कक्ष आदि की जांच की।