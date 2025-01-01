Deoria News: एक हादसा, चार मौतें... रात से दोपहर तक गूंजती रहीं चीखें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक साथ चार परिवारों पर आई इस त्रासदी से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर रही। अपनों के खोने के गम में चारों घरों रात से दोपहर तक चीखें गूंजती रहीं। मईल थाना क्षेत्र के कोहरा गांव निवासी आनंद यादव का शव बुधवार की रात करीब 10 बजे घर लाया गया।धार्मिक रस्मों के बाद परिजन रात करीब 11 बजे शव लेकर भागलपुर के कालीचरण घाट पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार किया गया।बगहा निवासी नित्यानंद प्रजापति का शव रात करीब 12 बजे घर लाया गया। परिजन भोर में शव लेकर भागलपुर घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार किया।लार थाना क्षेत्र के चूरियां गांव निवासी अनिकेत सिंह का शव भी रात में घर पहुंचा। परिजन ने सुबह करीब छह बजे गांव के पास सरयू नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया।सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह हुए हादसे में चारों की मौत हुई थी। हादसे की खबर के बाद से ही संबंधित गांवों में मातम का माहौल बना हुआ था। सन्नाटा पसरा था। कई घरों में चूल्हे नहीं जले।