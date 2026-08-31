Deoria News: मौसम बदलने से वायरल फीवर के मरीज बढ़े

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मईल संवाद के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मईल में चिकित्सक डॉ. अनिल प्रजापति ने 37 मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं दीं। जांच में अधिकांश मरीज बुखार, खांसी, उच्च रक्तचाप, शुगर और गठिया से पीड़ित मिले। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेगवल दूबे में आयोजित आरोग्य मेले में डॉ. शोभनाथ ने 27 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। यहां बुखार, खांसी, बीपी, पेट दर्द और चर्म रोग से पीड़ित मरीज अधिक पहुंचे।चनुकी संवाद के अनुसार, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में डॉ. डीएन द्विवेदी ने 38 मरीजों की जांच कर उपचार किया। वहीं, लार ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडी में आयोजित स्वास्थ्य मेले में 38 मरीजों की जांच की गई।भागलपुर संवाद के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. मूलचंद ने मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। उन्होंने बताया कि भीषण उमस के कारण खांसी, बुखार, पेट संबंधी समस्या और फंगल इंफेक्शन के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। मेले में 12 मरीजों की पैथोलॉजी जांच की गई। इनमें तीन सीबीसी, दो टायफाइड, दो मलेरिया और पांच शुगर की जांच शामिल रही।बरियारपुर संवाद के अनुसार, पथरदेवा विकासखंड के रामपुर अवस्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉ. योगेश कुमार ने 30 मरीजों की जांच की। इनमें सर्दी-बुखार के मरीज अधिक रहे। इस दौरान फार्मासिस्ट संजय पांडेय, आशा मिश्र, लोरीक यादव और रत्नेश आदि मौजूद रहे।नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरियारपुर में डॉ. प्रियेश कुमार की देखरेख में 20 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यहां भी खांसी-बुखार के मरीज अधिक रहे। सरौरा स्वास्थ्य केंद्र पर डॉ. राजेश कुमार ने 44 मरीजों की जांच कर उपचार किया और दवाएं वितरित कीं।