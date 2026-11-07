Deoria News: घर के सामने से बकरा चुराकर भागे बाइक सवार

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पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, बंजरिया गांव के पोखरभिंडा टोला निवासी अब्दुल रहमान ने बताया कि पांच नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे बाइक सवार उनके दरवाजे से बकरा उठाकर भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। संवाद

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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में बाइक सवार दो युवक घर के सामने बंधा बकरा चुराकर भाग गए। घटना पांच नवंबर की दोपहर की है। बगल के स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की करतूत कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो अज्ञात बाइक सवारों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।