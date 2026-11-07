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Deoria News: घर के सामने से बकरा चुराकर भागे बाइक सवार

Sat, 07 Nov 2026 01:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 01:29 AM IST
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Motorcycle-borne individuals stole a goat from in front of a house and fled.
तरकुलवा। थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में बाइक सवार दो युवक घर के सामने बंधा बकरा चुराकर भाग गए। घटना पांच नवंबर की दोपहर की है। बगल के स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की करतूत कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो अज्ञात बाइक सवारों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, बंजरिया गांव के पोखरभिंडा टोला निवासी अब्दुल रहमान ने बताया कि पांच नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे बाइक सवार उनके दरवाजे से बकरा उठाकर भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। संवाद
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