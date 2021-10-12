Deoria News: बच्चों के खेलने के विवाद में मां-बेटे की पिटाई

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गांव निवासी इंदू देवी पत्नी दुर्गेश चौहान के अनुसार, दरवाजे पर बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान उनके जेठ का बेटा आया और बेटे शिवम चौहान को पीटने लगा। शोर सुनकर वह बीच-बचाव करने पहुंचीं तो उनकी भी पिटाई कर दी गई। आरोप है कि जेठानी और आरोपी की मां ने भी मारपीट की। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के शेरवां बभनौली गांव में शुक्रवार की सुबह बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद में मां-बेटे की पिटाई कर दी गई। दोनों को चोटें आईं। परिजन ने नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज कराया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।