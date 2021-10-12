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Deoria News: धारदार हथियार लेकर दौड़ाने का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
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Accused of chasing [someone] while wielding a sharp-edged weapon
खुखुंदू। थाना क्षेत्र के खुखुंदू गांव में नीम के पेड़ की टहनी काटने का विरोध करने पर महिला को धारदार हथियार लेकर दौड़ाने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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गांव निवासी देवांती देवी पत्नी नंदू गुप्ता के अनुसार, उनके दरवाजे पर नीम का बड़ा पेड़ है। आरोप है कि पड़ोसी अक्सर बिना पूछे उसकी टहनियां काट देता है। शुक्रवार को भी उसने नीम की बड़ी टहनी काट दी। विरोध करने पर वह धारदार हथियार लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच कर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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