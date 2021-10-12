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Deoria News: पति से बातचीत पर आपत्ति जताने पर विवाहिता को पीटा

Sat, 24 Oct 2026 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 24 Oct 2026 12:28 AM IST
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Married woman beaten after objecting to [someone's] conversation with her husband
खुखुंदू। पति और भाभी के बीच मोबाइल पर हो रही बातचीत का विरोध करने पर विवाहिता की पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने शुक्रवार को थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।
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विवाहिता के अनुसार, वह दो साल से मायके में रह रही है। उसका पति मुंबई में निजी कंपनी में नौकरी करता है। आरोप है कि उसकी भाभी लंबे समय से पति को बरगला रही है। इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने मामले की जांच करने की बात कही। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मारपीट के आरोप की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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