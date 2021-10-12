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निर्धारित 90 मिनट का खेल गोल रहित रहने के बाद मुकाबले का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। इसमें मऊ की टीम ने लार को चार के मुकाबले पांच गोल से पराजित कर जीत दर्ज की और प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लीमैच के मुख्य अतिथि अश्वनी कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुकाबले का शुभारंभ कराया।दोनों टीमों के बीच 45-45 मिनट के दो हाफ में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन गोल का खाता नहीं खुल सका।