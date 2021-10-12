Deoria News: नौतन हथियागढ़ से फिर जुड़े अवैध पटाखा निर्माण के तार

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सितंबर 2025 में पुलिस ने नौतन हथियागढ़ में छोटी गंडक नदी किनारे छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखे और बारूद बरामद किए थे। उस मामले में पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अब पुराने मामले में हुई कार्रवाई और नए आरोपियों का उनसे संबंध है या नहीं, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है।पिछले साल सितंबर में महुआडीह पुलिस ने हेतिमपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से नौ बोरी अवैध पटाखे बरामद किए थे। कुशीनगर के कप्तानगंज निवासी विश्वजीत मद्वेशिया और विपिन मद्वेशिया को गिरफ्तार किया गया था।दोनों की निशानदेही पर रामपुर कारखाना और महुआडीह पुलिस नौतन हथियागढ़ में छोटी गंडक नदी किनारे पहुंची थी।वहां झाड़ियों में छिपाकर रखी 11 बोरियों से 28 किलो 800 ग्राम बारूद बरामद हुआ था। मामले में बउद्दीन, असलम खान, नन्हे खान और शमशेर खान समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।बरामद बारूद का 300 ग्राम नमूना जांच के लिए भेजा गया था। नौतन हथियागढ़ में अवैध पटाखा निर्माण का कोई नया नहीं है। करीब नौ वर्ष पहले इसी गांव में पुलिस की छापा मारकर 120 बोरी तैयार पटाखे, 120 किलो बारूद और 50 बोरी अर्ध निर्मित पटाखे बरामद हुए थे। पुलिस ने असनैन और फिरोज को गिरफ्तार करने के साथ 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी।लगातार सामने आई इन घटनाओं के बाद पुराने मामलों में हुई कार्रवाई और आरोपियों की वर्तमान स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है। मंगलवार को हेतिमपुर में टोल प्लाजा के पास एक मकान में छापे के दौरान दो क्विंटल तैयार और अर्ध निर्मित पटाखे तथा करीब तीन किलो बारूद बरामद हुआ।जानकारी के मुताबिक, हसनैन ने करीब सात दिन पहले किराये पर कमरा लिया था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि, नए आरोपियों का पुराने मामलों से कोई संबंध अभी सामने नहीं आया है।25 बोरी तैयार, 30 बोरी अधबने पटाखे मिले थे : सात नवंबर 2020 को पुलिस ने नौतन हथियागढ़ में छापे के दौरान 30 किलो बारूद, गंधक, पटाखा निर्माण सामग्री और एक पिकअप जब्त किया था।पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी नन्हे, छोटे, अनवर, सलीम और संजय को गिरफ्तार किया गया था।