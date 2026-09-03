Deoria News: महिलाओं को दी योजनाओं की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:36 PM IST
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देवरिया। जिले के सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने मिशन शक्ति फेज-5.0 और शक्ति दीदी अभियान चलाया। महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को पंफलेट बांटकर सुरक्षा, स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
थाना सुरौली की टीम ने ग्राम पैकौली, बरहज की टीम ने आजाद नगर दक्षिणी और लार की टीम ने मठ वार्ड में जागरूकता अभियान चलाया। महिलाओं और बालिकाओं को डायल-112, हेल्पलाइन-181, वूमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एंबुलेंस सेवा-108 और साइबर हेल्पलाइन-1930 की जानकारी दी गई। संवाद
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थाना सुरौली की टीम ने ग्राम पैकौली, बरहज की टीम ने आजाद नगर दक्षिणी और लार की टीम ने मठ वार्ड में जागरूकता अभियान चलाया। महिलाओं और बालिकाओं को डायल-112, हेल्पलाइन-181, वूमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एंबुलेंस सेवा-108 और साइबर हेल्पलाइन-1930 की जानकारी दी गई। संवाद
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