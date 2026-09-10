फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Husband and mother-in-law get life imprisonment in case of death of married woman due to torture

Deoria News: प्रताड़ना से विवाहिता की माैत मामले में पति-सास को उम्रकैद

Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Husband and mother-in-law get life imprisonment in case of death of married woman due to torture
देवरिया। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम हरिराम की कोर्ट ने बुधवार को पति रितेश और सास देवंती देवी को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन

साथ ही, दहेज मृत्यु के अपराध में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तरकुलवा क्षेत्र के बंजरिया निवासी रितेश से अनीता की शादी 13 फरवरी 2019 को हुई थी। विवाह के समय एक लाख रुपये, बाइक के लिए 50 हजार रुपये और सोने का माला दिया गया था।
विज्ञापन

आरोप था कि शादी के करीब एक सप्ताह बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनीता को प्रताड़ित किया जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 17 अक्ततूबर 2021 को अनीता की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद उसके मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे।
अनीता का शव जंगले से फंदे के सहारे लटका मिला था और उसके पैर जमीन से सटे हुए थे। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। शिकायत के आधार पर तरकुलवा पुलिस ने 22 अक्तूबर 2021 को रितेश, सुनील, पवन कुमार, देवती, रिंकी और मंजू पर प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद रितेश और देवंती देवी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट भेजा गया।

कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। निर्णय में दर्ज है कि मृतका के शरीर पर मृत्यु से पहले की चोटें मिली थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके गर्भ में भ्रूण था, जो लगभग 17 सप्ताह का था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed