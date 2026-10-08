Deoria News: अब प्लास्टिक बॉडी में गैस सिलिंडर

विज्ञापन

देवरिया। समय के साथ रसोई गैस सिलिंडरों के आकार-प्रकार में परिवर्तन हो रहा है। पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल ने 10 किलोग्राम का जो नया सिलिंडर लॉन्च किया है, वह लोहे का नहीं बल्कि प्लास्टिक बॉडी में है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो इसका वजन काफी हल्का है, दूसरे यह आग लगने पर फटेगा नहीं बल्कि पिघल जाएगा। अभी जो सिलिंडर बाजार में चलन में है वह 14.2 किलोग्राम वजनी लोहे का होता है। गैस भरने पर इसका वजन करीब 30 किलोग्राम हो जाता है। लोहे में जंग लगने की वजह से किचन के फर्श पर इसका दाग भी पड़ जाता है। अब इसकी जगह जो नया सिलिंडर आया है, वह वजन में काफी हल्का है। इसे फर्श पर रखने पर कोई दाग-धब्बा नहीं लगेगा। मजबूत प्लास्टिक होने की वजह से यह उच्च दाब और आग की लपटों को भी झेलने में सक्षम है। अत्यधिक तीव्र आग लगने पर पुराने सिलेंडरों की तरह इसमें ब्लास्ट नहीं होगा। इस वजह से सिलिंडर फटने से होने हादसे भी नहीं होंगे। संवाद