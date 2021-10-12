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Deoria News: खेतों में घुसने लगा बाढ़ का पानी, तटवर्ती गांवों के लोगों की बढ़ी मुश्किल

Fri, 02 Oct 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 02 Oct 2026 12:10 AM IST
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Floodwaters have started entering the fields, increasing the difficulties for residents of riverside villages.
खतरे के निशान से 96 सेमी ऊपर सरयू, 24 घंटे में 20 सेमी बढ़ा पानी
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भागलपुर। सरयू नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती गांवों में चिंता बढ़ गई है। बृहस्पतिवार शाम चार बजे तुर्तिपार ब्रिज गेज पर नदी का पानी 64.97 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 96 सेंटीमीटर ऊपर है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। नदी का पानी खेतों में पहुंचने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है।

बुधवार शाम तक सरयू का जलस्तर करीब आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा था। बृहस्पतिवार सुबह से बढ़ोतरी की रफ्तार एक सेंटीमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। पानी बढ़ने के साथ खेतों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। तटवर्ती गांवों में मक्के और तिल की फसल पहले ही आंधी-बारिश की मार झेल चुकी है। अब नदी का पानी खेतों में पहुंचने से किसानों की बची उम्मीद भी टूटने लगी है। फसल बर्बाद होने की आशंका से ग्रामीण चिंतित हैं। केंद्रीय जल आयोग के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि सरयू के जलस्तर में फिलहाल वृद्धि जारी है। हालांकि अगले 24 घंटे में नदी का पानी घटने का अनुमान है। जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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