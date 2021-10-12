Deoria News: चार घाटों पर नदियों में छोड़े जाएंगे मत्स्य बीज

इसके तहत खनुवा और छोटी गंडक नदी में मत्स्य बीज छोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य नदियों में मछलियों की संख्या बढ़ाने के साथ मत्स्य संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना है।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर दो बजे बघौचघाट (खनुवा), 2:30 बजे पकहां (खनुवा), 3:30 बजे सोनहुला रामनगर (छोटी गंडक) और शाम 4:30 बजे हेतिमपुर (छोटी गंडक) में मत्स्य बीज छोड़े जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं पथरदेवा विधायक सूर्य प्रताप शाही सहित जनप्रतिनिधि, मत्स्य विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय नागरिक शामिल होंगे। संवाद