Deoria News: जनगणना का पहला चरण 16 से 30 नवंबर तक, ऑनलाइन दर्ज होगी जानकारी

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डीएम मधुसूदन हुल्गी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना का दूसरा चरण एक दिसंबर, 2026 से चार जनवरी, 2027 तक चलेगा। इस अवधि में प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना संबंधी जानकारी का संकलन एवं सत्यापन करेंगे। स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने वाले परिवार को अपनी एसई आईडी प्रगणक को उपलब्ध करानी होगी। तीसरा चरण पुनरीक्षण का होगा, जो 5 से 9 जनवरी, 2027 तक चलेगा।इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर दर्ज की गई जानकारी का पुनरीक्षण करेंगे। 4 जनवरी, 2027 की मध्यरात्रि तक की स्थिति के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।विकास योजनाओं के लिए जरूरी होते हैं आंकड़े : डीएम मधुसूदन हुल्गी ने जनपदवासियों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनपद की भविष्य की विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है।प्रत्येक परिवार की सही जानकारी से जनसंख्या की स्थिति और क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी।