Deoria News: जनसेवा केंद्र में लगी आग, कंप्यूटर सिस्टम जला
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 19 Nov 2026 12:25 AM IST
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देसही देवरिया। महुआडीह चौराहा स्थित एक जनसेवा केंद्र में बुधवार की भोर में धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाया। मौके पर जुटे लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कंप्यूटर सहित अन्य सामान जल गए। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
महुआडीह थाना क्षेत्र के सहवा गांव के विनय कुशवाहा की महुआडीह चौराहे पर जनसेवा केंद्र है। मंगलवार शाम को दुकान बंद कर वह चले गए।
बुधवार की भोर करीब तीन बजे टहल रहे लोगों ने दुकान से दुकान के अंदर से धुआं निकलते देख कर शोर मचाया। विनय को फोन कर मामले की जानकारी दी गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग से कंप्यूटर सहित करीब पचास हजार के सामान जल गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मामले की जांच की। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि किसी ने रंजिश वश दुकान में आग लगाई है। प्रभारी एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया कि दुकान में आग लगी है।
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तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।
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महुआडीह थाना क्षेत्र के सहवा गांव के विनय कुशवाहा की महुआडीह चौराहे पर जनसेवा केंद्र है। मंगलवार शाम को दुकान बंद कर वह चले गए।
बुधवार की भोर करीब तीन बजे टहल रहे लोगों ने दुकान से दुकान के अंदर से धुआं निकलते देख कर शोर मचाया। विनय को फोन कर मामले की जानकारी दी गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग से कंप्यूटर सहित करीब पचास हजार के सामान जल गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मामले की जांच की। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि किसी ने रंजिश वश दुकान में आग लगाई है। प्रभारी एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया कि दुकान में आग लगी है।
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तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।